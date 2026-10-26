Konya Selçuklu\'da kamyonla çarpışan minibüste 10 kişi yaralandı, kaza anı kamerada

Konya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan minibüsteki 10 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 42 DEC 47 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Buket Sokak'tan çıkan M.E.A. yönetimindeki 42 M 8045 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen kamyonun sokaktan çıkan minibüsle çarpıştığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.