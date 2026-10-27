Konya Selçuklu'da tır kamyona arkadan çarptı, tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Selçuklu'da tır kamyona arkadan çarptı, tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Konya Selçuklu\'da tır kamyona arkadan çarptı, tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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Konya Selçuklu'da Aksaray'dan kent merkezine seyreden demir yüklü kamyona aynı yöndeki tır arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonda yolcu olan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'da tırın demir yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan şehir merkezine seyir halinde olan Serkan K. idaresindeki demir yüklü 42 DRH 54 kamyona aynı yönde seyir halinde olan Süleyman Bayrak (33) idaresindeki 42 EH 405 plakalı damperli dorse takılı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada tır sürücüsü Süleyman Bayrak hayatını kaybederken diğer araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerinde tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçtaki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yeri havadan dron ile görüntülendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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