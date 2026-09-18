Konya Yalıhüyük'teki kazada 16 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya Yalıhüyük'teki kazada 16 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Konya Yalıhüyük\'teki kazada 16 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Konya Yalıhüyük'te otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı, 16 yaşındaki çocuk öldü, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İddiaya göre hatalı sollama sonrası kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştığı kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Bozkır yolu Yalıhüyük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ile karşı yönden gelen kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 FBK 136 plakalı otomobilde bulunan 16 yaşındaki Yusuf Gerek olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Enes Ç. (30) ise ağır yaralandı. Kazaya karışan 70 ABM 337 plakalı kamyonun sürücüsü S.E. (28), kazanın ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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