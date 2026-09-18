Konya Yalıhüyük\'teki kazada 16 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştığı kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Bozkır yolu Yalıhüyük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ile karşı yönden gelen kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 FBK 136 plakalı otomobilde bulunan 16 yaşındaki Yusuf Gerek olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Enes Ç. (30) ise ağır yaralandı. Kazaya karışan 70 ABM 337 plakalı kamyonun sürücüsü S.E. (28), kazanın ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.