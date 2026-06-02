58 yaşındaki adam umumi tuvalette ölü bulundu

Konya'da umumi tuvalette yerde hareketsiz yatan bir kişi, temizlik görevlileri tarafından bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Yahya Balbaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ FARK ETTİ

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak'ta bulunan umumi tuvalette meydana geldi. Temizlik görevlileri, içeride bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde yerde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin 58 yaşındaki Yahya Balbaloğlu olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Yahya Balbaloğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.