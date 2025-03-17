Konyada Akraba Kavgası: Baba ve Oğlu Öldürüldü

Konya'nın Yunak ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceye dayalı husumet bulunan amca çocukları arasında iftardan hemen önce henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, P.Ç. (60) ve D.Ç.'nin (16) tabanca ve tüfekle ateş etmesi sonucu İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin ise kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA