Konyalı Bisikletseverler Farkındalık İçin Mavi Brandalarla Eylem Yaptı - Son Dakika
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Konyalı Bisikletseverler Farkındalık İçin Mavi Brandalarla Eylem Yaptı

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Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayan bisikletseverler, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla bisiklet yollarının işgal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

20.09.2024 00:42  Güncelleme: 00:48
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Konyalı bisikletseverler bisiklet yolunu işgal eden araçların üzerini mavi brandayla kapladı

KONYA - Konyalı bisikletseverler, 635 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla bisiklet yoluna park eden araçların üzerini bisiklet logolu mavi brandalarla kaplayarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Konyalı bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde şehir merkezinde bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak bisiklet yolunun işgal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Konyalı bisikletsever Haluk Ay, 10 yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını belirterek, 635 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri Konya'da bazı araç kullanıcılarının araçlarını bisiklet yollarına park etmesinin üzücü olduğunu ifade etti. Ay, "Konya Büyükşehir Belediyemiz bisiklet kullanımı alanında çok büyük katkılar, projeler gerçekleştiriyor ama ne yazık ki trafikte bisikletliye saygıyı henüz oturtamadık. Bir araba veya motosiklet sürücüsü trafikte diğer sürücülerden kendilerine saygı duyulmasını bekliyorsa biz bisikletseverler de bize saygı duyulsun, bize yol verilsin, bizim haklarımız da korunsun istiyoruz. Lütfen bisiklet yollarımızı boş bırakalım" dedi.

Bisikletliler trafikte fark edilmek istiyor

Bisiklet kullanıcısı İsmail Berat Tanoğlu da araç sürücülerinin bisiklet yolunda yaptığı işgalin ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının güzel sonuçlar getirmesini temenni etti.

Bir diğer bisiklet sürücüsü Yakup Özyurt ise, farkındalık çalışmasının araç sürücülerinin dikkatini çekecek güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, sürücülerin trafikte daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Elzem Arıkan da uzun yıllardır bisiklet kullandığını belirterek, bisiklet yollarının sadece araç sürücüleri tarafından değil yayalar tarafından da işgal edildiğini dile getirdi. Bu konuda farkındalık oluşturma adına çalışma yapılmasının çok güzel olduğunu aktardı.

"Bisiklet Konya'yı sever, Konyalı da bisikleti sever"

Ahmet Kaan Alp ise farkındalık oluşması adına hayata geçirilen projenin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Konya 7'den 77'ye değil belki beşikten mezara kadar bisiklete binen bir şehir olduğu için eminim ki bu duyarlılık toplumda ciddi boyutlara ulaşacaktır. Geçmiş günümüze bu konuda hep hassas olduk, hep bisiklet üzerindeydik. Bisiklet Konya'yı sever Konyalı da bisikleti sever. Toplum aslında anlayışlı sadece trafik yoğun olduğu için birbirimize tahammülümüz azaldı. Ama birbirimize saygı duydukça, gülümsedikçe sorunlar çözülecek diye inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Araçlarına bisiklet logolu mavi branda örtülen araç sürücüleri de bundan sonra bisiklet yolları konusunda daha dikkatli olacaklarını ifade etti.

Konyalı Bisikletseverler Farkındalık İçin Mavi Brandalarla Eylem Yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konyalı Bisikletseverler Farkındalık İçin Mavi Brandalarla Eylem Yaptı - Son Dakika

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