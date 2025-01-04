Köpeğe Çarpan Araç Duvara Çarptı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Köpeğe Çarpan Araç Duvara Çarptı: Sürücü Yaralı

Köpeğe Çarpan Araç Duvara Çarptı: Sürücü Yaralı

Konya Seydişehir'de yola fırlayan köpeğe çarpan otomobil duvara çarparak sürücüyü yaraladı.

04.01.2025 20:52
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola fırlayan köpeğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Antalya Kara yolu Bozkır yol ayrımı üzerinde bulunan Gölcük Yaylası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 06 LYZ 27 plakalı otomobil yola bir anda fırlayan köpeğe çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü K.E. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpeğe Çarpan Araç Duvara Çarptı: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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