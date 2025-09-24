Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı
24.09.2025 14:07
Sivas'ta köpeğe şiddet uygulayan İ.A. gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı.

Olay, Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan İ.A. (44), kulübeye bağlı haldeki 4 aylık köpeğe şiddet uyguladı. Elindeki sopayla köpeğe defalarca vuran İ.A., bir süre sonra alandan uzaklaştı. Olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahısla ilgili adli işlem başlatıldı

Sivas Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, 44 yaşındaki İ.A isimli şahsın kendisine ait 4 aylık köpeğe şiddet uyguladığı görülmüştür. Söz konusu görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Valiliği'miz talimatıyla ilçe jandarma ekiplerimiz derhal harekete geçmiş, şüpheli İ.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa teslim edilmiştir. Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir" denildi. - SİVAS

Son Dakika 3.Sayfa Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

14:03
