Köpeği, başka bir köpeği öldüren Banu Parlak\'tan açıklama: Oyun oynamak için yanına gitti

Engin ve Dilan Polat'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve daha önce güzellik merkezleri kurşunlanan Banu Parlak'ın tasmasız gezdirdiği köpeği, başka bir köpeğe saldırarak öldürdü. Parlak'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.
Görüntülerin sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından Instagram hesabından açıklama yayınlayan Banu Parlak, şu ifadeleri kullandı: "24.03.2024 tarihinde sizlerin de bildiği, sürekli olarak paylaştığım alabai cinsi drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde de saldırgan bir tavır sergilemiştir. Bu zamana kadar bir defa dahi kimseye karşı saldırgan tavır göstermeyen dragomun sadece başka bir köpekle oynamak onu koklamak istediği için maruz kaldığı saldırı sonucunda verdiği saldırgan tepkiden dolayı hiç istemediğim bir şekilde başkaca bir köpek zarar görmüştür."
"Drago insanlara ve başkaca hayvanlara da alışkındır. Zira bildiğiniz gibi başkaca evcil dostlarım da var ve drago da diğerleriyle birlikte yaşamaktadır. Ancak bu kötü hadisenin sebebi drago değildir. Maruz kaldığı saldırıdır. Bu saldırıdan dolayı zarar görmüş köpek için çok üzgünüm. Bir hayvansever olarak gerek kendi dostlarımın gerekse başkalarının dostlarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Dragonun saldırgan tavırlar sergilemesine sebep olan kişiler, şahsıma da saldırmıştır. Buna ilişkin darp raporum da mevcuttur ve bu kişiler hakkında gerek dragoya saldırmalarından dolayı gerekse tarafımı darp etmelerinden dolayı hukuki sürecin takipçisi olacağım."
"Aleyhimde yapılan hayvana şiddet gibi alakasız paylaşımları kabul etmiyorum. Böyle bir hadise yaşanırken video kaydı yapma gereksinimi duyan zihniyeti kınıyorum ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Video kaydında da görüldüğü gibi· canla başla köpeğimi· zapt etmeye çalışırken bir başkasının video kaydı alma gereksinimi duyması ve bunu aleyhimde bir delil gibi algı yaratarak servis etmesi insanlığın bittiğini bir kez daha göstermektedir. Bu hadiseden kaynaklı olarak aleyhime yapılacak her türlü saldırı karşısında hukuki haklarımı 0kullanacağim. Tekrar belirtmek isterim ki bu hadiseden dolayı çok üzgünüm."
Banu Parlak'ın köpeği site içerisinde Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'ya saldırarak parçaladı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek öldü.
Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, "Banu Parlak sen bir katilsin" diyerek cezalandırılmasını istedi. Kardeşler, Parlak'ın köpeğini site içerisinde birçok kez tasmasız gezdirdiğini ve bu konuda da kendisini uyardıklarını söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köpeği, başka bir köpeği öldüren Banu Parlak'tan açıklama: Oyun oynamak için yanına gitti - Son Dakika
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