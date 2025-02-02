Köpek Saldırısı: 26 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Köpek Saldırısı: 26 Hayvan Telef Oldu

Mersin'de köpekler, bir çiftçinin gebe 26 hayvanını telef etti, bir çocuk yaralandı.

02.02.2025 00:31
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Köpekler dehşet saçtı: Gebe 26 hayvan telef oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde sürü olarak gezen köpekler bir çiftçinin hayvanlarına saldırarak 26'sını telef ederken, bir çocuğunu da yaraladığı öğrenildi

Aynı bölgede bir hafta önce de 2 turistin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde köpekler bir çiftçinin gebe olan 26 hayvanını telef etti, bir çoğunu da yaraladı. Bölgede sürü olarak gezen köpeklerin geçtiğimiz haftada 2 Rus turiste saldırıp yaraladığı öğrenildi.

Olay, önceki gün İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkiinde meydana geldi. Bölgede çiftçilikle uğraşan 65 yaşındaki Ali Mavili'nin küçükbaş hayvan sürüsüne köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırdığı gebe hayvanlardan 26'sı telef oldu bazıları da yaralandı. Son günlerde köpeklerin bölgeye sürü halinde geldiğini aktaran Mavili, sorunun çözülmesi için yardım istedi.

Bugün sabah yine hayvanları saldıklarını anlatan Ali Mavili, 5-6 köpeğin kovaladığını bu kez hayvanları toplamaya çalıştıklarını kaydetti. İkinci bir sefer de köpeklerin evin önüne kadar geldiğine değinen Mavili, dün de köpeklerin geldiğini saldırmadan kovaladıklarını ifade etti.

Mavili," Köpekler bizi mahvetti, 26 tane yavrulayacak hayvanımızı telef etti, 1 yıllık emeğimiz gitti. Ova da grup ve sürü halinde hayvanlara saldırıyorlar. Bir hafta önce de 2 Rus'a saldırmış. Atlarla gezenler gelmeseymiş, onları da benim hayvanlar gibi telef olacakmış. Bu sokak hayvanlarına kim sahip çıkacak, bize kim yardım edecek" dedi.

26 hayvanın gebe olduğuna dikkat çeken Mavili, keçilerinin cinsinin genelde üçüz yavrular dünyaya getiren türden olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpek Saldırısı: 26 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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