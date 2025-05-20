Sinop'un Türkeli ilçesinde iki küçükbaş hayvanın köpek saldırısıyla telef olduğu iddia edildi.
İddiaya göre, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinde otlayan 3 küçükbaş hayvana köpekler saldırdı. Saldırının ardından 2 hayvan telef olurken, 1'i yaralı olarak kurtuldu. Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alınmasını istedi. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Köpek Saldırısı: İki Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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