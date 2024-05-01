Köpek Sürüsünün Saldırısında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde köpek sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Ayvalı köyünde tarlada sabah saat 05.00 sularında M.K.'ye ait soğan tarlasına başak toplamak için giden ve köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Şerife Arısan hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Arısan'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi.

6 çocuk annesi Şerife Arısan'ın cenazesi, Ayvalı mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze töreninde Arısan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ADANA