Köpekçi Nuri Efe Abidesi Kundaklandı

Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan ve gece saatlerinde kundaklandığı iddia edilen abideden geriye enkaz kaldı. Soruşturmanın devam ettiği olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Abidenin yenilenmesi için çalışmalara başladık" dedi.
Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe Abidesi, gece yarısı alevlere teslim oldu. Samanlık Mahallesi'nin kente hakim noktasında bulunan abidenin yangında enkaza dönmesi ilçede üzüntüye neden oldu. Kundaklanma şüphelisi üzerine durulan yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polyester ve cam karışımından yapılan abide, yangında büyük zarar görürdü. Büyük bir bölümü yanan abide, dron ile görüntülendi. Bölgede tedbirlerini artıran polis ekipleri, Köpekçi Nuri Efe Parkı'nda geniş çaplı inceleme yaptı.
"İnşallah kundaklama değildir"
Yangını haber alır alman bölgeye giderek çalışmaları yerinden yöneten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Yangını haber alınca çok üzüldüm. Ekiplerimizi hemen yönlendirdik, Emniyet Müdürümüz ile birlikte olay yerinde inceleme yaptık. Ben iyi niyetli düşünmek istiyorum; bir kundaklama olayı yoktur diye ümit ediyorum. Oradaki aydınlatma cihazlarında meydana gelen elektrik kaçağından yangının çıkmış olabileceğini varsayıyoruz. Emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor, araştırmalar ve güvenlik kamarası kayıtlarının incelenmesi sürüyor. İnşallah kundaklama değildir. Abidemizi bir an önce yenileyeceğiz. Nuri Efe, Milli Mücadele kahramanlarımızdan ve Tavas'ımızın sembol isimlerinden birisidir. Kıymetlidir, önemlidir, bu yüzden en kısa sürede yenileyeceğiz. Bunun çalışmalarını da hemen başlattık" dedi.
Aralık 2018'de Tavas Belediyesi tarafından Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan heykel il protokolünün katılımıyla açılmıştı. Yörede imamlık yapan Parsalı Hoca'nın oğlu ve aynı zamanda hafız olan Köpekçi Nuri Efe lakabını ise hayvanları ve özellikle köpekleri çok sevmesinden almıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında Tavas'tan yanına aldığı yaklaşık 2 bin kişilik gönüllüye düşman ordusunun Aydın'ı geçmesini engelleyen Nuri Efe, ayrıca 3 Temmuz'da Yunan kuvvetlerini 95 kişilik Tavas'tan gelen Yıldırım bölüğü ile durdurmayı başarmıştı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Köpekçi Nuri Efe Abidesi Kundaklandı - Son Dakika
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