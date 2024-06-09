Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

09.06.2024 11:15
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Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yangına müdahale ediliyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan ise Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı. Yangına, ilk etapta 4 helikopter 2 uçak 7 arazöz 2 ilk müdahale aracı 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Kaynak: İHA

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