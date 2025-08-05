Hatay'da üzerindeki kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girmek isteyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İskenderun ilçesi Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nde 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı'na (MTSK) kopya düzeneği ile giriş yapmaya çalıştığı tespit edilen V.B., kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkında 'ÖSYM kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Kopya Düzeniğiyle Ehliyet Sınavına Girmeye Çalışan Yakalandı - Son Dakika
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