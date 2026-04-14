Körfez\'de Trafoda Yangın Panik Yarattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle mahalle elektriksiz kaldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yanık Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan trafodan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler ve yoğun duman yükselmeye başladı. Çevreyi kaplayan dumanlar mahallede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından muhtemel bir tehlikeye karşı güvenlik amacıyla mahallenin elektrik akımı kesildi. Yaşanan olay nedeniyle bölge bir süre elektriksiz kalırken, enerji şirketi yetkilileri tarafından trafoda onarım çalışmalarına başlandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - KOCAELİ