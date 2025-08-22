Korsan Taşımacılığa Cezalı Müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan taşımacılık yaparak turist taşıyan otomobil taksici esnafının ihbarı üzerine trafik ekiplerince yakalandı. Araç 15 gün trafikten men edilirken, sürücüye 9 bin 267 TL para cezası uygulandı.

Manavgat'ta perşembe pazarı yakınlarında çalışan taksici esnafının 112 Acil Çağrı Merkezine sivil bir aracın 'Korsan taşımacılık yaptığı' ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri korsan taşımacılık yaptığı yolunda ihbar edilen Ümit Ç.'nin kullandığı 07 ASM 479 plakalı otomobili Gülveren Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobil sürücüsünün Perşembe Pazarına getirdiği turistten 30 Euro aldığını itiraf etmesi üzerine korsan taşımacılık yapmak suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten 15 günlüğüne men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA