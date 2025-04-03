Köşk'te Ticari Araç Yaşlı Adamı Ezdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Köşk-Başçayır yolu üzeri Baklaköy Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ACJ 016 plakalı ticari araç, yolda yürüyen Halil Ergün'e (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrularak yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit edildi. Ergün'ün cansız bedeni yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN