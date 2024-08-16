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Kötü koku yayılan dairede 68 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 1 hafta önce evinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mehmet Özen'in cansız bedeni, dairesinden kötü koku geldiğini fark eden komşularının polis ekiplerine haber vermesiyle bulundu.

Yaklaşık 1 ay önce Yalova'dan Eskişehir'e taşınan ve Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katına yerleşen 68 yaşındaki Mehmet Özen'in komşuları kendisinden yaklaşık 1 haftadır haber alamıyordu. Mehmet Özen'in yaşadığı daireden gelen kötü kokuların fark edilmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla kapıyı açması üzerine Mehmet Özen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin üzerinden Özen'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.