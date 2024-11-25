Kovalamaca: İki Kaçak Göçmen Akyazı\'da Yakalandı

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Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde, iki kaçak göçmenle polis arasında uzun süreli kovalamaca yaşandı. Emniyet güçleri, kaçak göçmenleri yakalamak için geniş çaplı arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Kaçak göçmenlerden birisi gizlendiği evin bahçesinde diğeri camide yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurda yasadışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen, Akyazı Mahallesinde polisi görünce araziye kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ile kaçak göçmenler arasında kovalamaca yaşandı. Araziden mahalleye sapan kaçak göçmenlerden birisi gizlendiği evin bahçesinde kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra baygınlık geçiren kaçak göçmene ambulansta müdahale edildi. Sağlık durumu yerine gelen kaçak göçmen gerekli işlemlerinin yapılması için polis otosuyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaçan ikinci kaçak göçmen ise Ersevenler Mahallesinde sığındığı camide yakalandı. - ERZİNCAN