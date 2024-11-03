Kovalamaca Sonrası Alkollü Sürücü Yakalandı

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Avcılar'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü kaza yapıp yakalandı

Otomobilin birçok araca çarparak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği aracın sürücüsü, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında çok sayıda araca çarpan sürücü, ağaca çarparak durabildi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus polisi ekibi, şüphe üzerine 41 AVG 578 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü A.Y., polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken şahıs ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. A.Y., Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki birçok araca çarpıp kaçmaya devam etti. Son olarak Merkez Mahallesi'ne kadar devam eden kovalamaca, şahsın önce bir taksiye ardından ise ağaca çarpması ile son buldu. A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahsın alkollü olduğu belirlendi. Kaza yapan lüks araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaşanan kovalamaca çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Şahsın kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı taksi sürücüsü, "Ben seyir halindeyken adam kaçıp yolu açmak için bana çarptı ve gitti" dedi.