Köyceğiz\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA