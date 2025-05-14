Köyceğiz\'de Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Hamitköy Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Amirliği ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçlar bölgeye sevk edildi.

Yangının sazlık alanda başlaması nedeniyle ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçrama riskine karşı bölgede önlem aldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler nöbet tutarken, havanın kararması ve rüzgarın da etkili olması nedeniyle yangın devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. - MUĞLA