Koyuna Eziyet Eden Adam Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Koyuna Eziyet Eden Adam Tutuklandı

Geniş Video İzle

Alanya'da sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme gelen H.Ç. tutuklandı, koyun koruma altına alındı.

28.04.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde Alanya'nın Payallar Mahallesinde bulunan boşluk bir arazide gerçekleşen olayda H.Ç isimli kişi boş bir arazide kendine ait koyuna tekme ve iple eziyette bulundu.

YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheli şahsı Konaklı Jandarma ekipleri gözaltına aldı. Ayrıca şüpheli H.Ç bugün işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs H.Ç bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Bugün sosyal medyada bir hayvana şiddet uyguladığına dair görüntüleri çıkan H.Ç., jandarma ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kişi hakkında mevzuatın öngördüğü adli ve idari işlemler yapılacaktır. Ayrıca şiddet uygulanan hayvan İlçe Tarım Müdürlüğümüzce koruma altına alınarak veteriner hekimlerimizce gerekli kontrol ve bakımları yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Koyuna Eziyet Eden Adam Tutuklandı
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Alanya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koyuna Eziyet Eden Adam Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi
Esad’ın kuzeni, Suriye’de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti
Hamas’tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefim yok Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefim yok
Görüntüler Bölgesel Amatör Lig’den Eskişehirspor’un maçını 33 bini aşkın taraftar izledi Görüntüler Bölgesel Amatör Lig'den! Eskişehirspor'un maçını 33 bini aşkın taraftar izledi
USKAİD’in genel kuruluna Adalet Bakanı Tunç’tan sürpriz ziyaret USKAİD'in genel kuruluna Adalet Bakanı Tunç'tan sürpriz ziyaret
İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas’ı yenemedik İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas'ı yenemedik
Zirvede kupalar eşitlendi İngiltere Premier Lig’de şampiyon Liverpool oldu Zirvede kupalar eşitlendi! İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool oldu
Maltepe’de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi Maltepe'de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Galatasaray, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti
Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

16:31
6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri inanılmaz
6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri inanılmaz
16:14
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
15:41
Neredeyse her gün tüketiyoruz Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı
14:15
İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz’de elektrikler kesildi
İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi
13:44
Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi MSB’den açıklama var
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var
23:46
Samsun’da heyelan Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti
23:39
BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
23:31
El-Mesire duyurdu ABD’den Yemen’e yeni bombardıman
El-Mesire duyurdu! ABD'den Yemen'e yeni bombardıman
22:56
İstanbul’da 3.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22:53
Elazığ’daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı
Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı
22:25
Naci Görür’den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun
22:22
Fransa’da yangın faciası Türk ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti
Fransa'da yangın faciası! Türk ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2025 17:06:00. #7.12#
SON DAKİKA: Koyuna Eziyet Eden Adam Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.