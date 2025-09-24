Koyunu Kurtarmaya Çalışan Çoban Yamaca Yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Koyunu Kurtarmaya Çalışan Çoban Yamaca Yuvarlandı

24.09.2025 23:35
Keles'te sürüden ayrılan koyunu kurtarmak isteyen çoban, dengesini kaybedip 70 metre düştü.

Bursa'nın Keles ilçesinde sürüden ayrılan koyununu kurtarmak için tırmandığı yamacın eteğinden yuvarlanan çoban, ağır yaralandı.

Bursa'nın Keles ilçesi Yağcılar Mahallesi yakınlarında çobanlık yapan Osman Bektaş (69), sürüden ayrılıp meranın yakınındaki bir tepeye çıkan koyununun peşine düştü.

YAMAÇTAN YERE DÜŞTÜ

70 metrelik yamaca tırmanan Bektaş, tek başına koyuna ulaşamayacağını anlayıp Yağcılar Mahallesi'nden yardım istemeye gitti. Beraberindeki 2 genç ile birlikte yamaca tekrar tırmanan Bektaş, koyunu bulunduğu yerden kurtaracağı esnada dengesini kaybedip aşağıya düştü.

AĞIR YARALANDI

Olayı gören gençler jandarma, sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerine haber verdi. Mahalle sakinlerinin çabalarıyla bulunduğu yerden kurtarılan Bektaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keles Devlet Hastanesi'ne ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

22:52
