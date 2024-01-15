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Kozan-Ceyhan karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Kozan-Ceyhan karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da Kozan-Ceyhan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Narenciye yüklü bir tır, aynı yönde seyir halinde olan bir pikap ve bir araca çarptı. Kazada sıkışan pikap sürücüsü ve yanındaki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kozan-Ceyhan karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
15.01.2024 - 19:41,  Güncelleme: 19:43
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Kozan- Ceyhan karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

ADANA - Adana'da Kozan-Ceyhan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Elmacıoğlu yönetimindeki 31 ZE 192 plakalı narenciye yüklü tır, seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Ziya İnal yönetimindeki 01 LR 798 plakalı BMC marka pikap ve Kemal Şahin yönetimindeki 01 AGJ 592 plakalı araçlara çarptı.

Kazada sürüklenen pikap, tır ile duvar arasında sıkıştı. Pikapta bulunan sürücü Ziya İnal ile yanındaki Özkan Kaya sıkıştı. Olay yerine itfaiye, jandarma, cankur ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk olarak Ziya İnal kurtarıldıktan sonra, yanında bulunan Özkan Kaya ise yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Şahin yönetimindeki otomobilde ise yaralı olmadığı öğrenildi.

Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarmanın 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kozan-Ceyhan karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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