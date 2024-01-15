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Kozan'da esnaflar iş yerlerini bayraklarla donattı - Son Dakika
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Kozan'da esnaflar iş yerlerini bayraklarla donattı

Adana'nın Kozan ilçesinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için esnaflar iş yerlerini bayraklarla donattı. Camide, görev başındaki askerler ve şehit düşen Mehmetçikler için dualar edildi. Esnaflar, askere destek ve şehitlere saygı amacıyla ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla süsledi.

15.01.2024 - 18:12,
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Kozan'da esnaflar iş yerlerini bayraklarla donattı

ADANA - Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için Kozanlı esnaflar iş yerlerini bayraklarla donattı. Camide, görev başındaki askerler ve şehit düşen Mehmetçikler için dualar edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde şehitlerin acısı ev ve işyerlerini sardı. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde son dönemde şehit düşen askerlerin acısını yaşadıklarını kaydeden esnaflar tüm askerlere ve şehitlere saygı için ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı.

Esnaflardan Murat Köküsoy, operasyonda bulunan askere destek, şehitlere saygı için iş yerlerini bayraklarla donattıklarını ifade ederek, "Görev yapan tüm askerlerin yanındayız" dedi.

Tarihi çarşı esnaflarından Murat Mercan ise şehitlerin acısının yürekleri dağladığını, Mehmetçiğin yanında olduklarını son terörist etkisiz hale gelene kadar bu mücadeleye gerekirse katılım sağlayarak askerin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Esnaf Veysel Şakir ise Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularından olduğunu kaydederek, "Şehitlerimiz bizlerin şanı şerefi. Şehitlerimizin intikamı alındı. Yabancı kaynaklarla beslenen terör örgütlerinin kökünün kazınacağına inancımız tam" diye konuştu.

Esnaflar cadde ve sokakları Türk bayrakları ile donatırken Tarihi Hoşkadem Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Operasyondaki askerler için dualar edildi.

Kozan\'da esnaflar iş yerlerini bayraklarla donattı
Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da esnaflar iş yerlerini bayraklarla donattı - Son Dakika


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