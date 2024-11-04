Adana'nın Kozan ilçesinde gece sokakta havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesinde gece saat 01.00 sularında arkadaşları ile sokakta konuştuktan sonra bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Daha sonra ise olay yerinden koşarak ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay sonrası kimliği belirlenen M.K. isimli sahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kozan'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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