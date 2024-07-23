Kozan'da Huzur Güven Uygulamasında Aranan Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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Kozan'da Huzur Güven Uygulamasında Aranan Hükümlüler Yakalandı

Kozan\'da Huzur Güven Uygulamasında Aranan Hükümlüler Yakalandı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur güven uygulamalarında, dolandırıcılık suçundan aranan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca uygulamalar sonucunda ruhsatsız silahlar, modifiyeli araçlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

23.07.2024 11:51
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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerçekleştirdiği huzur güven uygulamalarında dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.

Kozan'da polis tarafından 5-22 Temmuz tarihlerinde vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için huzur güven uygulaması yapıldı.

İlçede 20 noktada toplam 157 polis ile yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulamalarda 5 araca modifiyeden, 33 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 13 araç, 8 motosiklet trafikten men edilirken, 2.36 gram ve 2 sentetik ecza uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamalarda ilçede başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü, yağma suçundan 1 hükümlü ve dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kozan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Huzur Güven Uygulamasında Aranan Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika

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