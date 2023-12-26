Kozan\'da kaybolan Mustafa Hakkulu toprağa verildi

Kozan'da kaybolduktan sonra öldürülmüş halde bulunan ve arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Hakkulu toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık'ta kaybolduktan sonra 24 Aralık günü akşam saatlerinde Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağında ensesinden silahla vurulmuş halde bulunan 35 yaşındaki, 3 çocuk babası tamirci Mustafa Hakkulu, bugün Kozan'a bağlı Yüksekören köyü Narlıören Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından topağa verildi.

Hakkulu toprağa verilirken, babası Mehmet Hakkulu güçlükle ayakta durdu. Hakkulu'nun kardeşleri ise gözyaşlarını tutamadı.

Mustafa Hakkulu cinayeti ile ilgili olarak cinayeti işlediğini itiraf eden İsa D., ona yardım ettiği öne sürülen Bengül G. ve Yüksel Ü.'nün gözaltında sorgusu sürüyor. - ADANA