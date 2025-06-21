Adana'nın Kozan ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçede bulunan İmamoğlu Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkiinde çıktı.Gece yarısı aynı mevkide 4 farklı noktada çıkan yangına çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye zamanında ulaşarak müdahale etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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