Bahçe yangınında 600 saman balyası ile römork küle döndü - Son Dakika
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Bahçe yangınında 600 saman balyası ile römork küle döndü

Bahçe yangınında 600 saman balyası ile römork küle döndü
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir bahçede çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ve bir römork kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir bahçede çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ile bir römork kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak'ta meydana geldi. Akif Erdinç'e ait bahçede kışlık besi için hazırlanan saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 itfaiye aracı ve çok sayıda ekip müdahale ederken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle saman balyalarının bir kısmı kurtarıldı.

Alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilirken, Kozan Belediyesi'ne ait iş makineleri de bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle saman balyaları dağıtılarak itfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahalesi sağlandı. Saman balyalarının büyük bölümü yanarken, yangında yaklaşık 600 balya ile bahçede bulunan bir römork kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kozan, Bahçe, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçe yangınında 600 saman balyası ile römork küle döndü - Son Dakika

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