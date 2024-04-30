3.Sayfa

Kozan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Kozan'da Mehmet Işık yönetimindeki 80 FR 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana istikametine seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Sevim Bozgüney hayatını kaybederken sürücü Mehmet Işık ile birlikte yanında bulunan eşi Fatma Işık yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma ekipleri, bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.