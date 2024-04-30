Kozan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Kozan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kozan'da meydana gelen kazada, Mehmet Işık yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Sevim Bozgüney hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Işık ve eşi Fatma Işık yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 23:08
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Kozan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Kozan'da Mehmet Işık yönetimindeki 80 FR 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana istikametine seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Sevim Bozgüney hayatını kaybederken sürücü Mehmet Işık ile birlikte yanında bulunan eşi Fatma Işık yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma ekipleri, bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

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