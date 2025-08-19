Kozan\'da Uçurum Kazası: 5 Ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobil uçurumdan yaklaşık 2 saatte çıkarıldı.

Kaza, dün Kozan- Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolu Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin Eldaş (23) idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazeler, araçtan alınarak bölgedeki ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Daha sonra cenazeler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin sürücü Engin Eldaş, annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta ile anne Duygu Yılmaz ile bebeği Defne olduğu bildirildi.

Araç uçurumdan çıkarıldı

Kazanın olduğu bölgede aracın uçurumdan çıkarılması için çalışma yapıldı. Vinç yardımı ile uçurma gönderilen halatlar araca bağlandı. Hurdaya dönen otomobil yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yaklaşık 70 metrelik uçurumdan çıkarıldı.

Öte yandan cenazelerin bugün Yukarıkeçili Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - ADANA