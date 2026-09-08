Kozan\'daki orman yangınında 476 personel ve 55 arazözle söndürme çalışmaları sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının bölgede oluşturduğu tahribat havadan görüntülenirken, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlenmeler yaşanıyor. Vatandaşlar hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde başladı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale ediliyor. Bölgede 112 araç ve 476 personel görev yapıyor. Ekiplerin söndürme çalışmalarına TOMA da destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları hortumlarla yanan alanlara su tutarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.

Öte yandan, yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanda ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangın bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.