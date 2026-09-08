Kozan'daki orman yangınında 476 personel ve 55 arazözle söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kozan'daki orman yangınında 476 personel ve 55 arazözle söndürme çalışmaları sürüyor

Kozan\'daki orman yangınında 476 personel ve 55 arazözle söndürme çalışmaları sürüyor
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 55 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yükseldiği bölgede 476 personel görev yaparken, vatandaşlar hortumlarla çalışmalara destek oluyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının bölgede oluşturduğu tahribat havadan görüntülenirken, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlenmeler yaşanıyor. Vatandaşlar hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde başladı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale ediliyor. Bölgede 112 araç ve 476 personel görev yapıyor. Ekiplerin söndürme çalışmalarına TOMA da destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları hortumlarla yanan alanlara su tutarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.

Öte yandan, yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanda ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangın bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: İHA

Helikopter, Acil Durum, 3. Sayfa, Kozan, Adana, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'daki orman yangınında 476 personel ve 55 arazözle söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'daki orman yangınında 476 personel ve 55 arazözle söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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