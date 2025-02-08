Kozlu'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kozlu'da Dolandırıcılık Operasyonu

Kozlu\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Kozlu'da 62.400 TL dolandırılan vatandaşın şikayetiyle 4 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

08.02.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan bir vatandaşın internet üzerinden 62.400 TL dolandırılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon sırasında 5 cep telefonu, 4 sim kart, 1 masaüstü bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 14 USB bellek, 5 hard disk ve 1 video kamera ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi mağdurun zararını yasal faiziyle birlikte ödeyerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Operasyon, zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kozlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozlu'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
19:33 Bütün ülke Serdar Dursun’u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:12:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kozlu'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.