Kozmetik Hırsızı Çift Yakalandı - Son Dakika
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Kozmetik Hırsızı Çift Yakalandı

Adıyaman'da bir marketten kozmetik ve ev eşyaları çalan çift güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

13.11.2024 19:38
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Kozmetik ve ev eşyaları çalan hırsızlar kamerada

Kozmetik hırsızı çift yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir marketten çeşitli kozmetik ve ev eşyaları çaldığı öne sürülen bir çift, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasını yansıdı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki zincir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. ve B.K. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, şüphelilerin marketten vazelin, meyve soyacağı ve buharlı kırışık giderici gibi çeşitli ürünleri çaldıkları anlaşıldı. Öte yandan çiftin kozmetik eşyalarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.K. ve B.K., Emniyetin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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