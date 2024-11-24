Kredi Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Kredi Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Gözaltı

Kredi Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Gözaltı

Ankara'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

24.11.2024 09:10
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Bankalardan kredi çekemeyen kişileri sosyal medyadan yaptıkları reklamlarla tuzağa düşüren ve tanıdıkları üst düzey bankacılar aracılığıyla yüksek miktarda kredi imkanı sağladıklarını belirterek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik Ankara'da icra edilen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Suçüstü yakalanan çete üyelerinin ağına düşürdükleri 9 mağdurdan toplam 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan yayınladıkları reklamlarla yüksek limitli kredi imkanı sağladıklarını ileri sürerek dolandırıcılık yapan suç çetesini tespit etti. Teknik fiziki çalışmaların ardından harekete geçen dolandırıcılık büro polisleri gerçekleştirdikleri eşzamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ağına düşürdükleri mağdurlara görüşme yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalanan şebeke üyelerinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon ve dijital materyal ele geçirildi konuldu.

5 milyon lira dolandırmışlar

Zanlıların bankadan kredi çekemeyen ve paraya ihtiyacı olan kişileri hedefleri aldıkları, verdikleri reklamların yanı sıra tanıdıkları bankacılar aracılığıyla yüksek limitli kredi imkanı sağladıklarını belirterek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Tuzağa düşürdükleri 9 kişiden toplam 5 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin, bu yöntemle güven sağlayarak mağdurların bankacılık bilgilerine eriştikleri aktarıldı.

Mağdurları sözde 'Limitsiz Banka Sistemi'ne kaydetmişler

Tuzağa düşürdükleri mağdurlarla halka açık yerlerde buluşan zanlıların, 'Limitsiz Banka Sistemi' adı altında sahte başvuru yaptırdıkları ve tuzağa düşürdükleri kişilerin kayıt işlemleri için bankacılık bilgilerini aldıkları belirtildi. Çetenin bu yöntemle banka hesabına sızdıkları kişilerin paralarını kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Bununla da yetinmeyen zanlıların kredi imkanı olan kişilerin limitlerini yükselterek yüksek miktarda kredi çektikleri belirtildi.

Paraları ATM'den parçalar halinde çekmişler

Şebekenin elde ettiği haksız kazançları ise ATM'den parçalar halinde çektikleri aktarıldı. Öte yandan, çete üyelerinin ATM'den para çekme, mağdurlarla buluşma anları da dahil faaliyet halindeki birçok anları anbean kameraya yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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