Krom maden tesisi alev alev yandı, 18 araç müdahale etti - Son Dakika
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Krom maden tesisi alev alev yandı, 18 araç müdahale etti

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde faaliyet gösteren krom maden tesisinde çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

24.08.2024 11:30  Güncelleme: 11:33
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Krom maden tesisi alev alev yandı, 18 araç müdahale etti

Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Buski ve orman ekipleri desteğiyle yangını ormana sıçramadan söndürdü

BURSA - Bursa'nın Harmancık ilçesinde faaliyet gösteren krom maden tesisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin ormana sıçramaması için ayrıca önlem aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 18 araç yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangın, Harmancık ilçesinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CVK Madenciliğe ait krom madeninin idari binasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangının hızlıca büyümesinden kaynaklı alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Krom madeninde yanıcı ve patlayıcı maddeler ekiplerin işini zorlaştırdı. Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Bursa'daki gruplardan 10 itfaiye, 6 orman ve 1 Buski aracının müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Krom maden tesisi alev alev yandı, 18 araç müdahale etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Krom maden tesisi alev alev yandı, 18 araç müdahale etti - Son Dakika

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