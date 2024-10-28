Kuaförde Cinsel İstismar: 7 Çocuk Mağdur

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Nevşehir'de bir bayan kuaför, küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismar suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay 15 Temmuz Mahallesinde bulunan S.D.'ye ait bir bayan kuaföründe gerçekleşti. Bayan Kuaförlüğü yapan S.D. çeşitli zamanlarda işyerine staj için gelen küçük yaştaki öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Çocuklardan birinin olayı ailesine anlatması üzerine, aile suç duyurusunda bulundu. Şikayeti değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bayan Kuaförü S.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda S.D.'nin çeşitli zamanlarda iş yerine staj için gelen 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklandı. - NEVŞEHİR