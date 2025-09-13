Kuaförde Dolandırıcılık: 5 Bin TL'lik İşlem Uçtu - Son Dakika
Kuaförde Dolandırıcılık: 5 Bin TL'lik İşlem Uçtu

13.09.2025 09:29  Güncelleme: 10:16
Hatay'da bir kadın, kuaförde 5 bin TL'lik işlemi yaptırdıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 5 gün önce öğle saatlerinde kuaföre gelen bir kadın müşteri, saç boyası, manikür, pedikür ve çeşitli işlemler yaptırdı ve akşam 19.00 sularında "Sigara içmek için dışarı çıkıyorum" diyerek dükkandan ayrılarak bir daha geri dönmedi.

5 BİN TL'Yİ ÖDEMEDEN KAÇMIŞ

Kadının ödeme yapmak için geri gelmemesi ve daha sonra işletmeyi arayıp sormaması üzerine işletme sahibi Kutlusoy dolandırıldığını fark etti. Depremde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki iş yeri yıkılan ve yeniden hayata tutunduğu iş yerinde 5 bin TL dolandırılan Kutlusoy, kadının benzer şekilde birçok esnafı da dolandırdığını öğrendiğini belirterek, "Şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Yalnızca bu görüntüleri görüp utansa, yüzü kızarıp bu yaptıklarını bıraksa yeter" ifadelerini kullandı.

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı

"MEMNUN OLSUN DİYE ÇAY-KAHVESİNİ EKSİK ETMEDİK"

Deprem sonrası kurduğu iş yerinde yaşadığı dolandırıcılık olayıyla neye uğradığını şaşıran kuaför Kutlusoy, "Biz Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşıyorduk. Deprem sonrası buraya göç etmek zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Dörtyol'da yeni iş yerimizi kurduk ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hanımefendi saat iki gibi geldi, işlemler akşam yedi gibi bitti. Son işlem sırasında 'sigara içip geleceğim' bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi. Biz yine de bekledik, belki acil işi çıktı diye düşündük ama üç gündür gelmedi. Toplamda yaklaşık 5 bin TL'lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı. Üstelik ilk müşterimizdi, memnun olsun diye arkadaşlar kahvesini çayını da eksik etmedi. En sonunda da çekip gitti."

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Kaynak: İHA

