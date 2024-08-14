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Bebek arabasıyla gezinirken beğendiği başka arabayı kucağında bebeğiyle böyle çaldı

Kucağında bebeğiyle bebek arabasını çalan kadın kameraya böyle yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'de bebek arabasıyla dolaşan kadın, gözüne binadaki başka bebek arabasına kestirdi. Kendi bebek arabasını eve bırakan kadın, bir süre sonra kucağında bebeğiyle dönerek, bebek arabası çalıp kayıplara karıştı.

Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Yolda bebek arabasıyla yürüyen kadın, binada bulunan bebek arabasını gözüne kestirdi. Önce etrafına bakınan kadın, bebek arabası ve içinde bulunan çocuğuyla olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra kucağında bebeğiyle olay yerine geri gele kadın, bina girişine bırakılan bebek arabasını çaldı. İçine çocuğunu da oturtan kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kadının hırsızlık anları ve sakin tavırları kameraya anbean kameraya yansıdı. Durumu fark eden aile, kadından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.