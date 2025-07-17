Küçük kıza akran zorbalığı yapan 3 şüpheli mahkemeye çıkmadan tahliye oldu - Son Dakika
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Küçük kıza akran zorbalığı yapan 3 şüpheli mahkemeye çıkmadan tahliye oldu

Küçük kıza akran zorbalığı yapan 3 şüpheli mahkemeye çıkmadan tahliye oldu
17.07.2025 11:46
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Eskişehir'de 13 yaşındaki kızı darp edip o anların videosunu sosyal medyada paylaşan yaşı küçük 3 şüpheli kız, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılmadan tahliye edildi.

Eskişehir'de 13 yaşındaki kızı darp edip o anların videosunu sosyal medyada paylaşan yaşı küçük 3 şüpheli kız, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılmadan tahliye edildi. Darp edilen kızın Avukatı Buse Koçyiğit, "Müvekkilimi tehdit ediyorlar ve zorla uyuşturucu içirmeye çalışıyorlar, bunu istemediğinde ise dövüyorlar" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.N., S.Y. ve M.C. isimli yaşı küçük 3 kız, 13 yaşındaki Ş.N.A. isimli kıza akran zorbalığı yaptı. Yaşanan olayda Ş.N.A, dakikalarca darp edildi. Küçük kıza fiziksel şiddet uygulanan o anlar bir cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Kamuoyunun büyük tepkisini toplayan olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayla ilgili 3 şüpheli kız gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Kendisini tehdit ediyorlar ve zorla uyuşturucu içirmeye çalışıyorlar"

Ş.N.A. isimli kızın Avukatı Buse Koçyiğit, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken bilgiler paylaşan Koçyiğit, "Olay, benim müvekkilimin başına geldi. Kendisi 13 yaşında, küçük bir kız çocuğu. Millet Bahçesi'nde bu dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Aslında uyuşturucu maddeyle ilgili daha büyük sıkıntılar söz konusu. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı 12-13 yaşlarına kadar düştü. Eskişehir Millet Bahçesi'nde de maalesef bonzai ve metamfetamin, aynı zamanda bali satımı var. Müvekkilimin başına gelen olay da aslında şöyle başlıyor, kendisini tehdit ediyorlar ve zorla uyuşturucu içirmeye çalışıyorlar. Müvekkilim uyuşturucu içmek istemediğinde ise dövüyorlar. Videolar zaten sosyal medyaya düştü. Özür dilettiriyorlar. Videonun devamında da ayağıyla müvekkilimin kafasını eziyorlar. Biz, bu kızların da zaten uyuşturucu kullandığını düşünüyoruz. Adli sicil kayıtlarından da edindiğimiz bilgilere göre, bu tarz suçlara karışmış durumdalar. Ben kendi müvekkilimi kurtarırım; ancak istediğim, tüm çocukların kurtulması. Bu yaşlara bu illet bulaşmasın. Millet Bahçesi'nde çocuklarınızı yalnız bırakmayın, onların peşine düşün. Kamuoyuna vermek istediğim tek mesaj bu: Çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bu durum genellikle arkadaş çevresi aracılığıyla bulaşıyor. Çok fazla satıcı ortaya çıkmaya başladı. Metamfetamin kullanımı, dediğim gibi, 12-13 yaşlara kadar indi ve bunun bir kurtuluşu yok. Maalesef, metamfetamin bağımlılığı ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Benim müvekkilime de 13 yaşında bunu içirmeye çalıştılar. İçmediği için darp edildi, kafası ayakla ezildi" şeklinde konuştu.

"İnsanlar köpeklerini gezdirirken Millet Bahçesi'nde uyuşturucu satılıyor"

Bu işin sonuna kadar peşinde olduklarını vurgulayan Avukat Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef bu olayı gerçekleştirenlere tutuklama çıkmadı. İtiraz süremiz var, itiraz edeceğiz. Bizim derdimiz, tüm çocuklarımız ve tüm anneler adına. Kimsenin çocuğu bu bataklığa bulaşmasın. Bulaştıran kişiler de çevrede dolaşmasın. Tutuklansınlar, kimseye daha fazla zarar veremesinler. Bizim tek istediğimiz bu. Lütfen çocuklarınızın peşine düşün. Uyuşturucu satan insanlardan uzak tutun. Zaten bu kişilerin kim olduğu belli oluyor. Çocuklarınızı tek başına bir yerlere göndermeyin. Dediğim gibi, Eskişehir gibi bir yerde, insanlar köpeklerini gezdirirken Millet Bahçesi'nde uyuşturucu satılıyor. Tek isteğim şu, çocuklarınızın peşine düşün ve uyuşturucu satıcılarına devlet olarak da taviz vermeyelim. Tutuklama çıkmamış olabilir. Belki yaşları küçüktür. Ancak bu kişiler satmaya devam edecek. Belki şu anda bile orada satış yapıyorlar. O yüzden, tutuklanmaları için elimden geleni yapacağım. Müvekkilimin hakkını da sonuna kadar savunacağım. Diğer çocuklarımızı da koruyalım. Hem biz koruyalım hem de devletimiz korusun. Satışı ve kullanımı engellemek için hep birlikte elimizden geleni yapalım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük kıza akran zorbalığı yapan 3 şüpheli mahkemeye çıkmadan tahliye oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük kıza akran zorbalığı yapan 3 şüpheli mahkemeye çıkmadan tahliye oldu - Son Dakika
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