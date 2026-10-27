Küçükçekmece'de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın yan çatıya sıçradı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın yan çatıya sıçradı

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Küçükçekmece\'de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın yan çatıya sıçradı
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Küçükçekmece\'de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın yan çatıya sıçradı
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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta sabah saatlerinde 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yan çatıya sıçrayan yangına polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, müdahale sürüyor.

Küçükçekmece'de, 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın yan çatıya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiğlerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, rüzgarın da etkisiyle yan çatıya sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor. İş yerinin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın yan çatıya sıçradı - Son Dakika
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