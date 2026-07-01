Küçükçekmece\'de Bıçaklama Olayı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, önceden tartıştığı bisiklet tamircisini iş yerinde bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi 1. Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bisiklet tamircisi Sadık K. ile Furkan Y. arasında daha önce tartışma yaşandı. Olayın ardından Sadık K.'nın dükkanına gelen Furkan Y., tamirciyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet tamircisi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından şüpheli Furkan Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin tamircinin dükkanına girdiği ve koşarak kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL