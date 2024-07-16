Küçükçekmece'de Boşanma Aşamasında Olan Eşini İşyerinde Darp Eden Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darp eden şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Ö. kendisinden boşanmak isteyen eşinin kararını kabul etmeyerek çocuklarına ve karısına tehdit içerikli mesajlar atmıştı. Ölüm tehditlerine maruz kalan kadın, karakola giderek şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Uzaklaştırma kararını öğrenen Bilal Ö., eşinin iş yerine gidip Mihriban Ö.'yü bıçakla tehdit ederek tekme ve yumruklarla darp etmişti. İhbar üzerine polis ekipleri Bilal Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bilal Ö., dün saat 22.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL