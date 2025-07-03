Küçükçekmece'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Küçükçekmece'de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çatı katını sararken, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL