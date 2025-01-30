Küçükçekmece\'de Çiğ Köfteci Cinayeti

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Küçükçekmece'de bir çiğ köftecide işlenen cinayetle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de bulunan bir çiğ köfte salonunda İddiaya göre Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte dükkanına gelmişti. Bir süre dükkanın önünde sohbet eden Baran, Emirhan D. ve arkadaşları bir süre dükkanının önünde sohbet ettikten sonra içeri girmişti. Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'ı vurarak öldürmüştü. Olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde şahısların dükkana giriş anları görülüyor. - İSTANBUL