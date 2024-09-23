Küçükçekmece'de Derbi Kavgası

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Küçükçekmece'de derbi sonrası taraftar kavgası kamerada: Genç kadın arada kaldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de derbi maçı sonrası trafikte galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası galibiyeti kutlamak için arabada Galatasaray marşı açan kişilerle Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası iki tarafında araçlardan inmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yoldan geçen sürücüler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.