Küçükçekmece'de Feci Kaza: 3 Ölü
Küçükçekmece'de otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada ilk belirlemelere 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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