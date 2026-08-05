Küçükçekmece'de Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Feci Kaza: 3 Ölü

Küçükçekmece\'de Feci Kaza: 3 Ölü
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Küçükçekmece'de otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada ilk belirlemelere 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

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